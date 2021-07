Investimento imobiliário cresce 57% no segundo trimestre

O volume de investimento imobiliário totalizou 575 milhões de euros no primeiro semestre, dos quais 80% tiveram origem internacional e 20% nacional. De acordo com a consultora JLL, este número evidencia uma quebra de 63% face ao primeiro semestre de 2020, mas os valores de abril a junho ficam 57% acima do registado no primeiro trimestre de 2021.





Em comunicado refere que os escritórios acolhem 45% do investimento e os segmentos alternativos outros 37% - em resultado da venda de um portefólio residencial com mais de 2.000 unidades - enquanto o retalho assume uma quota de 15%. Entre os principais negócios do semestre, recorda, inclui-se a venda da Makro em Alfragide.



A JLL estima que os níveis de atividade nos diferentes segmentos acelerem já na segunda metade do ano. "Existe procura real para os escritórios e para habitação, e no que respeita ao investimento, Portugal está muito bem posicionado para disputar a elevada liquidez disponível a nível internacional", aponta Pedro Lancastre, CEO da JLL, citado no comunicado.

Leia Também Grupo franco-turco investe no Lisbon Square avaliado em 147 milhões



No investimento, a consultora destaca que os escritórios e a logística se mantêm como os principais focos dos investidores, embora se denote um crescente interesse pelo retalho alimentar e pelos segmentos alternativos como as residências de estudantes e seniores ou a habitação para arrendamento.



A JLL estima que o volume de investimento total em 2021 ultrapasse os 2,5 mil milhões de euros, "impactado por um dos maiores portefólios com grande exposição a ativos hoteleiros, que se perspetiva que seja transacionado este ano", diz a consultora.