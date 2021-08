Preço das casas à venda sobe 11% em Lisboa, arrendamento desce 7%

O preço médio dos imóveis para venda em Lisboa aumentou 10,9% em julho, face ao mesmo mês de 2020, ultrapassando os 600,7 mil euros. Já o preço médio do arrendamento neste distrito recuou 7,1% no mesmo período, para 1.261 euros, revela o portal imobiliário Imovirtual.





Já comparativamente com o passado mês de junho, os preços dos imóveis à venda subiram em julho 1,1%, enquanto os do arrendamento registaram um acréscimo de 0,8%.



De acordo com um estudo do Imovirtual, baseado em dados disponíveis na plataforma, em que analisa a evolução dos preços médios anunciados de venda e arrendamento em Portugal, em julho registou-se no conjunto do território nacional um ligeiro aumento de 0,9% no preço médio de venda anunciado face a junho, que se fixou nos 371.880 euros.

Já face ao mesmo mês do ano passado, continuou a verificar-se uma tendência de crescimento, que em julho foi de 9%.





Segundo o estudo, pela terceira vez Évora foi o distrito que registou um maior aumento do valor médio relativamente ao mês anterior (+5,7%).



Apenas Bragança registou uma queda (-0,7%) em julho, em relação ao mês anterior, com todos os outros distritos a revelarem aumentos do preço médio.





Na comparação entre julho de 2021 e o mesmo mês de 2020, Évora volta a verificar a maior subida (+34,9%), seguindo-se Beja (+16%) e a Região Autónoma da Madeira (+14,2).





A Guarda, por seu lado, voltou a ser o distrito com a maior quebra verificada relativamente ao período homólogo do ano passado (-7,5%).



Já o preço médio de arrendamento no conjunto do território nacional estabilizou em julho depois do aumento durante três meses consecutivos.





"Este valor médio, que vinha a decrescer desde meados de 2020, tem demonstrado um crescimento ligeiro e progressivo desde abril deste ano, mês em que contrariou pela primeira vez a tendência de quebra", assinala em comunicado o Imovirtual, referindo que em julho esse valor estabilizou nos 1.012 euros. Face ao período homólogo de 2020 regista-se um decréscimo de 4%.





No mês passado, e comparativamente com junho anterior, segundo o portal imobiliário, o distrito de Vila Real foi o que registou o aumento mais significativo (+22,6%), seguindo-se Beja e Viana do Castelo com subidas de 7,4% e 5,2%, respetivamente.





Já Bragança (-6,4%), Viseu (-3,9%) e Leiria (-2,6%) foram, por sua vez, os distritos com maiores quebras do preço médio de arrendamento relativamente ao mês anterior.





Face a julho do ano passado, é a Guarda que regista o maior aumento do valor médio (+33,5%), seguindo-se Vila Real (+24,6%) e Portalegre (+12,6%).



As maiores quedas do valor médio comparativamente ao mesmo mês do ano passado verificam-se em Bragança (-22,5%) e Beja (-22,2%).