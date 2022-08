Lisboa entre cidades onde casas de luxo ficaram mais caras

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Lisboa é a sétima das principais cidades no mundo onde os preços por metro quadrado no segmento da habitação de luxo mais subiram no primeiro semestre deste ano. Segundo um relatório da consultora Savills, em junho de 2022, o preço do metro quadrado de uma habitação de luxo custava mais de nove mil euros (9.270), o que representa um crescimento dos preços de 3,7% nos primeiros seis meses de 2022.A capital portuguesa ...