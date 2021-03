Lusomedicamenta compra antiga sede da J&J em Queluz de Baixo

concentrado na unidade de negócio "Medicamenta", que se foca em doenças cardiovasculares, respiratórias e metabólicas, à Laboratório Medinfar, e alienou a totalidade do capital da subsidiária DAVI II Farmacêutica, em duas operações com um valor total de 31 milhões de euros.



A farmacêutica Lusomedicamenta comprou a antiga sede da Johnson & Johnson (J&J), em Queluz de Baixo, passando a ser a única proprietária do lote de terreno edificado. O valor da operação não foi revelado.A transação foi fechada em dezembro do ano passado apurou o Negócios e a Janssen, braço farmacêutica da J&J, foi assessorada na venda pela consultora CBRE.Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a CBRE detalha que o edifício, localizado na Estrada Consiglieri Pedroso 69, em Queluz de Baixo, tem uma área total de 7.200 metros quadrados.A aquisição pela Lusomedicamenta, do grupo Recipharm, permite à empresa passar a ser a única proprietária do terreno edificado.A Lusomedicamenta foi criada em 2004, numa aquisição por parte de quadros da J&J do negócio de produção em Portugal. Em 2014, a Lusomedicamenta foi adquirida pelo grupo sueco Recipharm.No ano passado, a Lusomedicamenta vendeu a área de negócio de distribuição,"O mercado imobiliário da área metropolitana de Lisboa continua a assumir um papel preponderante. Desta vez tratou-se de um edifício que acolheu o Grupo de Companhias Johnson & Johnson durante mais de 20 anos. Agora, com o contributo da CBRE, o imóvel ganhará uma nova história", refere André Almada, senior director Offices Advisory & Transaction da CBRE, citado no comunicado.