Lusoproa compra antiga Cervejaria Lusitânia à M7

A promotora Lusoproa, da família Batista, comprou o edifício de escritórios Forte 9, em Carnaxide, à M7 Real Estate Portugal, indicou esta segunda-feira a consultora imobiliária CBRE, que assessorou a M7 na operação. O valor do negócio não foi revelado.O edifício situado na Avenida do Forte albergou anteriormente as instalações da Cervejaria Lusitânia. O Forte 9, com três pisos, tem cerca de 3.500 metros quadrados de área bruta comercial e 116 lugares de estacionamente em quatro pisos subterrâneos."É um ativo muito bem localizado, com características que permitem o desenvolvimento de um projeto muito interessante, que passará pela total reconversão do existente num edifício totalmente adaptado às atuais necessidades e exigências do mercado", refere Miguel Batista, da Lusoproa, citado no comunicado."É um investimento importante para a Lusoproa, na medida em que até ao momento a nossa estratégia de investimento tem passado maioritariamente pelo desenvolvimento de ativos residenciais", acrescenta"A venda deste ativo à Lusoproa está em linha com o nosso plano de negócios e acompanha a conclusão da nossa estratégia de gestão de ativos. Isto permitiu-nos incrementar a área arrendável, definir um produto e garantir uma licença para renovar o edifício, aumentando assim a liquidez do ativo. Portugal continua a ser um mercado-chave para a M7 e temos ambições de continuar a mobilizar capital em nome dos nossos investidores, caso surjam as oportunidades adequadas", indica, por seu turno, Leonardo Peres, Managing Director da M7 Real Estate Portugal."Trata-se de um edifício icónico na zona de Carnaxide, com grande visibilidade desde a Avenida do Forte, e com potencial de reposicionamento por parte do novo proprietário. Devido às suas caraterísticas e flexibilidade, acreditamos muito no sucesso de um projeto de uso alternativo", conclui José Hermozilha, Head of Investment Properties da CBRE Portugal.