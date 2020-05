Mapa: Como estavam os preços das casas no seu concelho antes da pandemia

(Nota: Clique em cada concelho para ver a evolução dos preços nos últimos trimestres. Se está a ver esta notícia na aplicação clique aqui)

Os preços da habitação em Portugal atingiram um novo recorde em 2019, mas a pandemia da covid-19 deverá colocar um travão no setor imobiliário, que também não deverá escapar ao impacto da recessão económica a nível global.

Os dados revelados pelo INE esta semana mostram que quarto trimestre o preço mediano das casas vendidas em Portugal fixou-se em 1.081 euros por metro quadrado, valor que representa uma subida homóloga de 8,5%, a mais expressiva desde que esta série estatística foi iniciada.

O INE assinala que os dados do quarto trimestre ainda não refletem o impacto da pandemia do coronavírus no mercado habitacional, pelo que poderão "distanciar-se das condições e tendências mais atuais do mercado". Ainda assim, ressalva, "são relevantes para estabelecer um ponto de partida para avaliar o impacto da pandemia".





Como é visível no mapa em cima, é no litoral que estão os concelhos com as casas mais caras, sobretudo nas zonas em redor de Lisboa e Porto, bem como no Algarve.

Lisboa mantém-se como a cidade mais cara do país, com um valor mediano de 3.247 euros por metro quadrado, o equivalente a uma subida de 7,87% em relação ao quarto trimestre de 2018. Os preços de Lisboa continuam a ser três vezes mais elevados do que a mediana nacional.



Já no Porto, o valor mediano fixou-se em 1.837 euros por metro quadrado no final do ano passado, uma subida de quase 14% em relação a 2018 e de 1,9% face ao terceiro trimestre do ano passado.