Merlin Properties inaugura maior parque logístico de Portugal no Ribatejo

A Merlin Properties inaugurou esta terça-feira o Lisboa Park. O novo parque logístico em Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, pode vir a ser o maior do país com uma área edificável de quase 225 mil metros quadrados. O grupo Jerónimo Martins já tem acordo para estabelecer aqui um centro logístico.

O empreendimento está dividido em seis módulos e conta já com uma nave logística de última geração de 45.171 metros quadrados. A construção vai permitir ao grupo Merlin ampliar a operação na Península Ibérica.

A 30 quilómetros do centro de Lisboa, o também conhecido como Plataforma Logística Lisboa Norte tem ligação direta às autoestradas A1, A10 e A9, e dispõe ainda de uma estação de comboios para passageiros e mercadorias junto à entrada.

Para já, esta será também a morada do futuro centro logístico do grupo Jerónimo Martins que deve começar a ser desenvolvido em breve.

O Merlin Lisboa Park é um dos componentes essenciais no "ambicioso projeto" que a Merlin Properties tem vindo a realizar nos últimos anos e que procura capitalizar sobre o "excelente momento que o setor logístico está a viver na Península Ibérica, impulsionado pelo crescimento do comércio eletrónico" que tem vindo a ganhar força durante a pandemia. O objetivo do grupo é "reforçar a sua posição de liderança na Península Ibérica".

A nave logística, já estabelecida, conta com vias de grandes dimensões e uma altura de 14,7 metros, uma doca por cada 500 metros quadrados e a possibilidade de operar pela parte traseira com carrinhas. Está ainda prevista a instalação de paneis fotovoltaicos para autoconsumo.

Segundo a Merlin Properties, o parque tem capacidade para executar projetos chave na mão ou de investimento.

A Merlin Properties é a maior empresa espanhola do ramo do imobiliário e especializa-se na aquisição e gestão de ativos terciários, investindo principalmente em escritórios, centros comerciais e plataformas logísticas.