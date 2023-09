Metade das casas novas foram vendidas ainda em planta no primeiro semestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Metade das casas de construção nova que iniciaram o processo de venda este ano foram vendidas ainda em planta, segundo os dados da Confidencial Imobiliário.

Entre janeiro e junho deste ano, a base de dados Edifícios em Comercialização contabilizou o lançamento para venda de cerca de 120 empreendimentos residenciais num total de 4.700 novas casas, das quais 51% se encontram já vendidas. Este sistema de informação monitoriza o mercado de promoção imobiliária institucional, que compreende os edifícios de maior dimensão e cuja lógica de comercialização passa pelo envolvimento das agências de mediação imobiliária ou portais imobiliários mais relevantes no mercado.

Estes números surpreendem o diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães, tendo em conta o "quadro macroeconómico adverso, em que seria normal esperar uma forte travagem na dinâmica da procura. Contudo, uma taxa de absorção de 51%, que traduz a aquisição de metade da oferta lançada ainda em planta, é um desempenho muito positivo, que contraria a expetativa de um choque de procura", acrescentou, citado em comunicado emitido esta quarta-feira.





No recente recente inquérito de confiança realizada pela Confidencial Imobiliário - Portuguese Investment Property Survey – os promotores tinham apontado que a menor das suas preocupações era a falta de procura. O grande problema está na oferta, como a atual crise de habitação tem demonstrado. E os números relativos à nova construção não tranquilizam.



Em 2022, a mesma base de dados contabilizou cerca de 185 novos empreendimentos residenciais num total de 8.200 fogos lançados, em média, por semestre, um ritmo que está mais de 50% acima do registado nos primeiros seis meses deste ano. Ou seja, há uma quebra no número de novos projetos e fogos lançados face ao ano passado.





"Estamos numa situação de paradoxo, em que mais de metade da oferta continua a estar tomada, mas em que se constrói bastante menos. Quem avança com os seus projetos regista boas taxas de absorção do produto. Contudo, há muitos promotores a cancelar ou adiar os seus investimentos, reagindo aos constrangimentos de conjuntura", alerta Ricardo Guimarães. Em causa está o aumento dos preços da construção e a falta de mão de obra e, por exemplo, a morosidade na atribuição das licenças, como os agentes do setor têm apontado.

Além disso, segundo o diretor da Confidencial Imobiliário, alguns projetos estão a ser redirecionados para os segmentos mais altos, "não tão afetados pela subida das taxas de juro, na medida em que têm menor necessidade de recorrer a crédito. Isso terá um efeito de agravamento no acesso à habitação".