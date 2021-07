Norte-americana Jamestown compra Entreposto de Lisboa por 98 milhões

A “private equity” entrou em Portugal com a compra à Signal Capital do edifício de escritórios JQOne, mais conhecido como Entreposto, tendo desembolsado mais 32,5 milhões do que o preço que a gestora de ativos britânica tinha pago pelo imóvel em 2017.

