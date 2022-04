Norte-americana Panattoni vai investir 50 milhões no Park Porto

Panattoni Park Porto é o nome do complexo logístico que vai nascer em Valongo, composto por dois edifícios, de 27 mil e 47 mil metros quadrados, que poderão acomodar plataformas customizadas de logística ou "cross docking" em módulos a partir de 12,5 mil metros quadrados.

O empreendimento terá, ainda, uma área com potencial para desenvolvimento de escritórios, até 2.500 metros quadrados, estacionamento com capacidade para 300 veículos, até 150 cais de carga e parque para bicicletas.

O investimento neste projeto está estimado em 50 milhões de euros e marca a entrada em Portugal da norte-americana Panattoni, que adquiriu para o efeito 150 mil metros quadrados de terrenos em Valongo.

Apresentando-se como promotora imobiliária logístico-industrial líder na Europa, a Panattoni chega ao nosso país pela mão do Castro Group, que "foi responsável pelo acompanhamento nas diversas fases do negócio, ao longo dos últimos meses, que se iniciaram no ‘procuremen’t, conceção e gestão do projeto e ainda pelas diferentes etapas do processo de pré-construção do empreendimento, como a terraplenagem e licenciamento de construção", explica o grupo bracarense, em comunicado.





"É com orgulho que anunciamos a nossa chegada ao mercado português após o acordo com o Castro Group. Um mercado com excelentes condições para investir e crescer, de mãos dadas com as empresas locais e internacionais que operam em Portugal ", afirma Gustavo Cardozo, general manager da Panattoni para Espanha e Portugal.

"O Panattoni Park Porto é o início de um claro compromisso em continuar a crescer nos diferentes mercados da Península Ibérica, sendo Portugal um destino especial de investimento", conclui o mesmo responsável do grupo norte-americano.

"Em resposta a uma paisagem obsoleta de edifícios logísticos e pouco adaptados às necessidades atuais de mercado", o Panattoni Park Porto, classificado como "o maior projeto logístico do Norte do país", terá "todas as especificações de sustentabilidade de última geração sob a certificação BREEAM ‘Very Good’", promete o promotor.

No novo parque logístico, que tem como objetivo "desenvolver soluções inovadoras, modernas, mais sustentáveis e abrangentes para o mercado português, com preços de arrendamento muito competitivos", também "será instalada uma central fotovoltaica, um sistema de iluminação LED de baixo consumo e carregadores para veículos elétricos, utilizados nas entregas de ‘last mile"’.

Para Paulo Castro, CEO do Castro Group, "é um marco histórico para o grupo participar na expansão da Panattoni, em Portugal", acreditando que " o sucesso deste projeto é prova da importância atual do setor logístico na Península Ibérica, impulsionado por diversos fatores, nomeadamente pelo crescimento do comércio eletrónico e reajustamento das cadeias logísticas".

"É muito gratificante o reconhecimento do nosso ‘expertise’ neste setor, que nos permitiu acompanhar a Panattoni em todas das fases do negócio e consolidar a sua presença como uma referência logística em Portugal", enfatiza o mesmo empresário.





A Panattoni é a representante europeia da Panattoni Development Company, "um dos maiores promotores imobiliário logístico-industrial do mundo". Tem 44 escritórios na América do Norte e na Europa, onde está presente desde 2005, tendo até agora desenvolvido projetos em todo o Velho Continente, "com mais de 14 milhões de metros quadrados de espaços industriais de última geração".





"A Panattoni também é especializada no desenvolvimento de projetos à medida, criados especificamente para atender aos requisitos de clientes, como a Amazon, Arvato Services Polska, Coty Cosmetics, DSV, H&M, Intermarché, Leroy Merlin, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros e Tesco", realça a companhia norte-americana.