Nova Vaga vai investir 28 milhões no maior buraco da Avenida da Boavista

Há um quarto de século, a demolição das antigas instalações da Fábrica de Fibra Comercial Lusitana, na zona do Foco, no Porto, abriu uma enorme clareira à boca da Avenida da Boavista, deixando à vista o estádio do Boavista e o Bessa Hotel, entre outros empreendimentos.

Trata-se de um terreno com quase dois hectares, para onde esteve projetada a construção de uma urbanização de luxo, num investimento estimado em 175 milhões de euros e que tinha como promotor a Simoga, imobiliária do grupo Salvador Caetano que viria a falir.

Ainda que esventrado por uma nova rua, o buraco permaneceu até hoje.

Mas eis que, esta terça-feira, 6 de abril, a Savills anuncia que assessorou a venda de dois lotes deste terreno à Nova Vaga, "uma empresa que conta com cerca de 30 anos de experiência e qualidade na área da construção", enfatiza a consultora imobiliária Savills, em comunicado.

"O ativo, situado na Rua Fernando Pessoa e Rua Azevedo Coutinho, contempla duas parcelas inseridas em loteamento, com 3.380 metros quadrados de área de terreno e uma capacidade construtiva acima do solo de mais de 13 mil metros quadrados e está situado na zona CBD da cidade invicta, bem próximo da Torre Burgo e do Bessa Hotel", descreve.

O terreno é considerado pelo Plano Diretor Municipal como uma "’área de frente urbana contínua em consolidação’", permitindo a construção de um edifício, por lote, de uso misto mas predominantemente para uso residencial", realça a Savills.

"É uma aquisição importante para a empresa e que está perfeitamente alinhada com a estratégia delineada, localização de excelência, qualidade de construção e bons acabamentos. Juntamente com o empreendimento a construir na Praça Guilherme Pinto, em Matosinhos Sul, e os restantes investimentos em curso, marcará sem dúvida o futuro próximo da nossa empresa", afirma Artur Silva, administrador da Nova Vaga.

A sua localização "privilegiada e consolidada, coexistindo harmoniosamente com vários edifícios de escritórios, comércio e serviços, estruturas residenciais, tudo isto em covizinhança com uma das avenidas mais emblemáticas da cidade, a Avenida da Boavista, traduz-se num dos fatores de diferenciação e valorização desta propriedade", frisa a Savills.

O investimento total no projeto ultrapassará os 28 milhões de euros, revela.

"É sempre entusiasmante e gratificante concluir com sucesso processos de venda na cidade invicta, contribuindo desta forma para a sua valorização e crescimento. O Porto e esta localização em particular, tem baixos níveis de oferta residencial, pelo que, é com especial satisfação que, em período de pandemia, assistimos a esta inequívoca prova de resiliência do mercado, potenciada pelo trabalho de proximidade com os parceiros locais Porta 88 e o promotor nacional grupo Nova Vaga", refere Filipe Santos, associate director Porto division da Savills Portugal.