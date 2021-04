Falência de 128 milhões no maior buraco da Av. da Boavista com a Salvador Caetano

Oito anos depois, só agora é que o processo de insolvência da Simoga, promotora imobiliária da Salvador Caetano, foi encerrado, tendo recuperado menos de metade do crédito, com os seus principais ativos a ficar nas mãos de um fundo da Explorer e do Crédito Agrícola, tendo este vendido o seu à Nova Vaga.

Falência de 128 milhões no maior buraco da Av. da Boavista com a Salvador Caetano









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.