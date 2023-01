Novo Banco vai vender portefólio avaliado em 400 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Novo Banco vai pôr no mercado um portefólio de imóveis que estão avaliados em mais de 400 milhões de euros.



De acordo com o Jornal Económico, a carteira inclui cerca de 94% das unidades de participação do fundo que detém o terreno de 130 mil metros quadrados nas Amoreiras, em Lisboa, que a instituição herdou do Banco Espírito Santo.



Estão ainda incluídos a urbanização Cabanas Golf, em Oeiras, um edifício em Olivais sul, um terreno em Portimão e o projeto turístico em Benagil, no concelho de Lagoa, que era do ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.