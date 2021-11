OCDE: Preços das casas em Portugal no top 10 dos que mais subiram

Primeiro foi o Banco Central Europeu a avisar para o risco de, no médio prazo, se formar uma bolha no imobiliário, no conjunto da Zona Euro. Depois, esta semana, foi a vez da Comissão Europeia fazer uma chamada de atenção especificamente para Portugal, frisando que há “sinais de potencial sobreavaliação”. Agora, os dados da OCDE corroboram os avisos, incluindo a situação específica da economia nacional: desde 2015 ao segundo trimestre deste ano, os preços das casas em Portugal subiram 61,3%.

