Palácio do Governador e mais nove hotéis colocados à venda por mais de mil milhões

ais Bain Capital, Brookfield, Blackstone, Cerberus, Fortress, Davidson Kempner Capital Management, H.I.G. Capital e Kildare Partners. Já o PropertyEU dá ainda como estando na corrida o Apollo.

Os ativos, que segundo o PropertyEU deverão ser vendidos "com desconto", incluem o Palácio do Governador, oito unidades hoteleiras no Algarve e uma no Alentejo. O site refere que a venda engloba também outros ativos, como terrenos e os centros comerciais da insígnia La Vie, que se situam no Funchal, Caldas da Rainha, Guarda e Porto.Os candidatos à aquisição contam com assessoria das consultoras imobiliárias CBRE e JLL, refere o PropertyEU.Os dois fundos de recuperação têm vários bancos como detentores de unidades de participação, nomeadamente o Novo Banco, Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander e ainda a Oitante, veículo criado para ficar com os ativos do Banif que o Santander Totta não quis.