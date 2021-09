DK Capital Management, Bain e Cerberus apresentam ofertas para comprar carteira de hotéis em Portugal

Leia Também Corrida a carteira de hotéis de 1.400 milhões entra em fase decisiva

As propostas finais para adquirir um conjunto de propriedades em Portugal, onde se contam hotéis e ainda espaços comerciais, terá sido apresentada pelos fundos Davidson Kempner Capital Management e por um consórcio composto pela Bain Capital e pela Cerberus.A notícia é avançada pela agência Bloomberg, que cita fontes próximas das negociações. Estes fundos terão feito as propostas finais no mês passado à ECS Capital. Esta empresa espera atingir um montante de 1,4 mil milhões de euros em troca destas propriedades.À Bloomberg, os representantes das entidades envolvidas não teceram comentários ou não estavam disponíveis para comentar o tema.Neste portefólio estarão hotéis como o Conrad Algarve, o Cascatas Golf & Resort Spa, com a marca Hilton, ou ainda a cadeia NAU Hotels & Resorts. Além disso, o portefólio contará ainda com centros comerciais e terrenos, referem as fontes.Muitos destes ativos terão sido transferidos para os bancos portugueses após a crise financeira em Portugal, com instituições financeirs como o Novo Banco ou o BCP entre os investidores nestes fundos que são geridos pela ECS.