Portugal é quarto na Europa com mais hotéis a caminho

Em todo o continente europeu estão previstos 1.776 hotéis, que irão acrescentar 266.901 quartos. Portugal conta com menos nove projetos do que França e supera países como Espanha ou Itália, que não entram no Top 5.

Portugal é quarto na Europa com mais hotéis a caminho









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Portugal é quarto na Europa com mais hotéis a caminho O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar