Portugueses assustados com aumento dos juros desatam a pôr casa à venda

A perceção de rentabilidade do investimento imobiliário caiu significativamente no primeiro trimestre do ano. A realizar inquéritos, desde o início do ano, aos utilizadores da sua plataforma, a "propetch" Imovendo concluiu que o número de proprietários a considerar o negócio de venda da propriedade menos vantajoso é cada vez maior, passando de 8,9% em janeiro para 11,1% em abril.

"Do lado mais otimista, no início do ano 86% dos inquiridos consideravam que a venda da casa seria um investimento vantajoso ou muito vantajoso. Esse valor baixou para 78% nas primeiras semanas de abril. A perceção de bom investimento deverá continuar a diminuir ao longo do ano, principalmente com a escassez de novos imóveis, o aumento dos custos com a construção, acrescendo, claro, aumento do valor das prestações de crédito", explica Miguel Mascarenhas, cofundador da "propetch", em comunicado.

Por outro lado, a percentagem de novas casas colocadas à venda há menos de um mês aumentou cerca de 150% nas duas primeiras semanas de abril, comparativamente a janeiro passado, revela a mesma imobiliária digital.

"Dos 750 utilizadores da plataforma inquiridas pela "propetch" no início de abril, 58% revelou ter colocado o seu imóvel no mercado há menos de um mês, sendo que, no início do ano, esse número fixava-se nos 23,2% do total", detalha.

"Este aumento é explicado pelo compasso de espera que os proprietários fizeram ao aguardar pelas medidas do governo, que se junta ao duro aumento das prestações dos créditos verificadas em março", considera Miguel Mascarenhas.

