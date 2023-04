Preços da habitação aliviam em 14 dos 24 municípios mais populosos

Os preços da habitação desaceleraram em 14 dos 24 municípios mais populosos, ou seja, com mais de 100 mil habitantes, no último trimestre do ano passado, com quebras acima de 10 pontos percentuais em três concelhos localizados a norte.Dados publicados, esta sexta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que em Barcelos os preços da habitação diminuíram 19,2 pontos percentuais, na Maia 16,5 e em Matosinhos 11,6 pontos percentuais face a igual período de 2021.Em sentido contrário, houve um aumento da taxa de variação homóloga em 10 municípios, evidenciando-se Santa Maria da Feira (+11,3 pontos percentuais), Vila Franca de Xira (+7,8 pontos percentuais.) e Guimarães (+7,7 pontos percentuais).No quarto e último trimestre do ano passado, o preço mediano das casas foi de 1.500 euros por metro quadrado, ou seja, mais 10,7% em termos anuais homólogos e mais 13,5% em termos trimestrais, indica o INE, tendo aumentado em 22 subregiões NUTS III, com destaque para o Alentejo Litoral, onde cresceu 22,6%, Região Autónoma da Madeira (+18,9%), Aveiro (+18,3%) e Médio Tejo (+17,2%).As quatro subregiões com preços medianos da habitação mais elevados - Algarve, Área Metropolitana de Lisboa, Região Autónoma da Madeira e Área Metropolitana do Porto - apresentaram também os valores mais elevados em ambas as categorias de domicílio fiscal do comprador. Nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, o preço mediano (€/m2) das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro superou, respetivamente em +75,6% e +64,3%, o preço das transações por compradores com domicílio fiscal em território nacional, especifica o INE.Em 2022, o preço mediano de alojamentos familiares em Portugal foi 1 484 euros por metro quadrado e manteve-se acima do valor nacional nas subregiões do Algarve (2 339 €/m2), Área Metropolitana de Lisboa (2 096 €/m2), Área Metropolitana do Porto (1 609 €/m2) e na Região Autónoma da Madeira (1 571 €/m2).