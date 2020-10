Preço das casas já cai em quase um terço do país

No segundo trimestre deste ano, os valores de venda das casas caíram em 87 municípios, quase um terço do total. Considerando também as subidas abaixo de 1%, esta travagem de preços no mercado habitacional já se verifica em quase metade do país.

