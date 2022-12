Preço das casas no Reino Unido cai ao ritmo mais rápido em quatro anos

o maior portal imobiliário do país, o preço médio pedido era de 359.137 libras no início de dezembro, o que representa uma queda de 2,1% face ao mês anterior. Isto, apesar de o número de visualizações do site ter aumentado 11% face ao mesmo período do ano anterior, o que significa que o interesse se mantém.

O preço de venda pedido pelos proprietários de casas baixou ao ritmo mais rápido em quatro anos, avançam os meios de comunicação britânicos, que citam dados da Rightmove.De acordo com a empresa que administraEste desacelerar ocorre numa altura em que a inflação no país se encontra perto de valores máximos de 41 anos. Em outubro, o aumento dos preços atingiu os 11,1%.Tim Bannister, da Rightmove, diz que a contribuir para este desacelerar está o facto de muitos compradores acreditarem ser possível "conseguir um melhor crédito à habitação com taxa fixa e uma maior estabilidade se esperararem até ao próximo ano"."Os dados que temos indicam que há muitos interessados que vêem 2023 como a melhor altura para entrar no mercado", disse o responsável, à Bloomberg.O Banco de Inglaterra tem subido as taxas de juro sucessivamente ao longo dos últimos meses, tendo a última sido no passado dia 3 de novembro em 75 pontos base, a maior subida em 33 anos. O mercado espera que da reunião desta semana, na quinta-feira, saia um subida menos expressiva, em 50 pontos base.