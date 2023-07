Preço de venda das casas com menor aumento trimestral em dois anos

Os preços de venda das casas aumentaram 1,8% de abril a junho deste ano face ao trimestre anterior, registando a menor variação trimestral em dois anos, segundo os dados da Confidencial Imobiliário.



A taxa de variação trimestral apresenta uma forte desaceleração face aos 4,3% registados no trimestre antecedente, refletindo um ciclo de variações mensais residuais entre abril e junho. Aliás, é necessário recuar ao primeiro trimestre de 2021 para encontrar uma variação em cadeia menos robusta, sublinha a consultora.



"Concretamente, neste período dos últimos três meses, os preços das casas registaram oscilações mensais inferiores a 1%, a última das quais, em junho, foi de 0,7%", de acordo com os dados que resultam do Índice de Preços Residenciais, que monitoriza a evolução dos preços de transação da habitação em Portugal Continental.

No seguimento deste comportamento de curto-prazo, a variação homóloga dos preços tem exibido uma trajetória de abrandamento, chegando a junho em 13,6%, ou seja, menos 3,6 pontos percentuais do que a variação homóloga observada em março (17,2%) e menos 5,1 pontos percentuais do que a registada no final de 2022 (18,7%).