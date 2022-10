Preço médio da habitação cai em Lisboa

Entre abril e junho, o preço médio das habitações desacelerou em sete dos 24 concelhos com mais de 100 mil habitantes, com Lisboa a cair 6,1 pontos percentuais face aos valores registados no período homólogo, ficando em 3.704 euros por metro quadrado.



Além de Lisboa, os valores médios das habitações vendidas no segundo trimestre do ano caíram também em Gondomar (com uma desaceleração de 2,4 p.p.) e em Santa Maria da Feira (- 1,4 p.p.), revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira.



No oposto, a taxa de variação homóloga aumentou em seis dos 11 municípios com mais de 100 mil habitantes da área metropolitana de Lisboa, evidenciando-se Loures (+8,8 p.p.).

Também na área metropolitana do Porto, foi registado um aumento da taxa de variação homóloga em quatro dos seis municípios com mais de 100 mil habitantes, destacando-se o Porto (+9,2 p.p.) e Matosinhos (+5,3 p.p.), Maia (+3,6 p.p.) e Vila Nova de Gaia (+3,4 p.p.).



Mas, apesar da desaceleração do preço das habitações vendidas na capital, a área metropolitana de Lisboa continua a registar o segundo valor mais elevado do país com 2.076 euros por metro quadrado. Acima do valor médio de todo o país fixado em 1.494 euros por metro quadrado, que subiu 17,8% face ao valor homólogo.



Os dados do INE revelam ainda que o valor mais elevado no país das casas vendidas, entre abril e junho, foi registado no Algarve a ascender a 2.358 euros por metro quadrado.



Entre os 17 municípios das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, com mais de 100 mil habitantes, seis apresentaram taxas de variação homóloga superiores à nacional: em Setúbal houve um aumento de 23,5%, em Vila Nova de Gaia 23,4%, Sintra com uma subida de 19,8%, Porto aumenta 18,5%, Oeiras 18,2% e em Almada 17,9%.



Já em Cascais o aumento foi de 15,7% e em Lisboa de 7,6%, ficando abaixo da variação homóloga registada a nível nacional, "tendo o município de Lisboa registado a menor taxa entre os 24 municípios com mais de 100 mil habitantes".



Entre as casas compradas por estrangeiros, o valor médio foi de 2.292 euros por metro quadrado e no caso das transações de compradores portugueses o valor médio foi de 1.461 euros por metro quadrado.