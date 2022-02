Preço médio das habitações disparou no Algarve e em Lisboa no verão

No verão de 2021, o preço médio das habitações disparou, sobretudo no Algarve e na área metropolitana de Lisboa. Entre julho e setembro de 2021, o preço médio das casas vendidas em Portugal foi 1.311 euros por metro quadrado. Mais 12,2% face ao período homólogo e uma subida de 6,8% em relação ao trimestre anterior de 2021, revela esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).



De acordo com os dados divulgados, durante o terceiro trimestre de 2021, o preço médio das habitações vendidas no Algarve ficou acima da média nacional com 2.057 euros por metro quadrado, e com um crescimento de 13,9% face ao período homólogo, acima do aumento médio a nível nacional.



Sem surpresas, durante julho e setembro, a área metropolitana de Lisboa é a segunda região a apresentar os valores mais altos nas habitações vendidas com uma média de 1.823 euros por metro quadrado, nos 18 municípios.



Nesta região, os preços aumentaram em 8 dos 11 municípios com mais de 100 mil habitantes, sobretudo no concelho de Lisboa, onde o valor médio das habitações foi 3.592 euros por metro quadrado. Esta média resulta do valor das habitações novas vendidas que se fixou em 4.524 euros por metro quadrado e dos 3.335 euros por metro quadrado nos imóveis já existentes.



O INE também destaca Cascais com 3.100 euros por metro quadrado, subindo 14,1% face ao período homólogo, Oeiras onde o valor médio foi de 2.618 euros por metro quadrado e Odivelas com 2.190 euros por metro quadrado, com subidas acima da média nacional, evidenciando-se ainda Vila Franca de Xira a disparar 18,6% no valor das casas vendidas.



No reverso, face ao período homólogo, o valor médio das casas desceu em três concelhos da área metropolitana de Lisboa: Setúbal, Almada e Loures.



Na Madeira os valores médios das habitações alienadas entre julho e setembro, fixou-se em 1.397 euros por metro quadrado e na área metropolitana do Porto em 1.364 euros por metro quadrado, onde apenas os concelhos de Santa Maria da Feira e Gondomar subiram os valores médios das habitações, mas ficando abaixo da subida média nacional.

Na região do Grande Porto os valores médios desceram em quatro concelhos face ao período homólogo: na Maia, em Vila Nova de Gaia, em Matosinhos e no Porto.