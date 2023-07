Leia Também Casas até 150 mil euros são as mais procuradas, mas a oferta escasseia

Leia Também Comprar casa em Lisboa exige salário de 3.000 euros a um casal

Os preços das casas vão continuar a subir a nível mundial nos próximos dez anos, de acordo com um inquérito sobre as expectativas económicas do segundo trimestre do ano, elaborado pelo instituto de estatísticas alemão Ifo e pelo instituto suíço de políticas económicas.Na Europa, os institutos destacam discrepâncias significativas a nível geográfico. Enquanto que na Europa ocidental e do norte são esperadas subidas de 6,4% e 9,9% nos preços das casas, nos países do sul e de leste as expectativas de crescimento anual são quase três vezes maiores, de 18,4% e 14,9%, respetivamente.Segundo o mesmo inquérito há várias regiões, nomeadamente na África Oriental e Ásia Meridional, onde são esperados aumentos superiores a 20%.Prevêem-se também aumentos elevados, entre 10% a 15%, na América do Sul, na Europa Oriental, na Ásia Central e no Norte de África. Por outro lado, estimam-se crescimentos mais moderados, de 6 a 8% anualmente, na América do norte, na Europa ocidental, na Oceânia e no sudeste Asiático.