Preços de arrendamento caem 3% em fevereiro em Portugal. Braga e Lisboa com maiores quedas

Os preços de arrendamento em Portugal recuaram 0,6% em fevereiro face ao primeiro mês deste ano, para os 11,1 euros por metro quadrado (m2). Já comparando com fevereiro de 2020, a descida cifra-se em 3%, indica esta segunda-feira o portal de imobiliário Idealista.A descida de 3% face a fevereiro do ano passado é a mais acentuada desde pelo menos janeiro de 2020 e representa o nono mês consecutivo de tendência decrescente.Apesar da quebra a nível nacional, as rendas apenas ficaram mais baratas em cinco distritos.O maior recuo ocorre em Braga, onde os 6 euros por m2 representam uma descida de 8,5% face a fevereiro do ano passado, quando o valor era de 6,5 euros. Segue-se Lisboa, com uma redução de 5,6%, para os 13 euros/m2, face aos 13,7 euros de um ano antes.Ainda com quebras nos preços de arrendamento surgem Leiria, com um recuo de 1,6%, Porto, com uma descida de 1,1%, e Faro, com uma diminuição de 0,2%.As maiores subidas, em contrapartida, ocorrem em Viseu (+16,2%), ilha de São Miguel (Açores) com um incremento de 13,8%, Aveiro (11,2%) e Coimbra (9,3%).Em termos absolutos, o preço por metro quadrado é mais caro em Lisboa (13 euros), que é a única localização acima da média nacional. Seguem-se o Porto (10 euros), Faro (9,1 euros) e Setúbal (8,5 euros). Já os locais mais baratos são Castelo Branco (4,8 euros) e Viseu (4,9 euros).