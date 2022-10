Preços do alojamento local em Lisboa disparam à boleia da Web Summit

A Web Summit arranca esta terça-feira, 1 de novembro, e os efeitos já se fazem sentir. A procura por alojamento em Lisboa entre os dias da cimeira - 1 a 4 de novembro - atingiu um valor recorde e levou a um aumento dos preços por noite na ordem dos 80% face aos valores médios registados em novembro.Segundo a GuestReady, que gere mais de mil propriedades em todo o país, a taxa de ocupação vai ultrapassar os 96%, sendo que os valores por noite ultrapassam os 500 euros em muitos casos.

"Esta semana vai combinar o feriado do primeiro de novembro com o maior evento tecnológico a acontecer em Portugal, o que elevou a procura a novos níveis, e naturalmente fez disparar os preços," explica Rui Silva, Managing Director da GuestReady em Portugal e Espanha, realçando que o alojamento local é fundamental para "garantir que a cidade mantém a capacidade para receber estes eventos de grande escala e os seus convidados".



Os hóspedes que rumam à capital portuguesa esta semana são, segundo a empresa especialista na gestão de alugueres de curto prazo, na sua esmagadora maioria estrangeiros, com os franceses a ocuparem o primeiro lugar, seguidos de cidadãos alemães, ingleses, espanhóis e norte-americanos.



Rui Silva acrescenta que apesar do pico alcançado esta semana, a taxa de ocupação é alta também na próxima semana e nas seguintes.





A cimeira tecnológica regressa a território português para o já habitual encontro anual, onde estarão reunidos mais de mil oradores, entre os quais o filósofo Noam Chomsky e a rainha Rania da Jordânia.