Altice oferece internet na Web Summit com capacidade para 150 mil dispositivos

Para um grande evento, uma grande operação. A Altice Portugal tem uma equipa com perto de uma centena de pessoas a acompanhar a Web Summit em permanência, de forma a garantir que, numa das maiores conferências tecnológicas do mundo e com uma avultada necessidade de rede, nada falhe.O CTO da empresa convidou esta quarta-feira os jornalistas a conhecerem a "war room" da Altice, a funcionar no local, junto aos pavilhões da FIL, onde vários técnicos monitorizam em tempo real todas as ligações."Este ano, o espaço aumentou e o número de participantes também. Estamos preparados para ter 150 mil dispositivos conectados em simultâneo e estamos mais do que habituados a este tipo de eventos. Temos aqui cerca de 50 quilómetros de rede espalhados e dois grandes centros de monitorização, aqui e em Picoas," explicou João Teixeira.A telecom portuguesa tem este ano, pela primeira vez, cobertura total de 5G na Web Summit, assegurada por três quilómetros de fibra ótica e outros 44 de cabos de rede. Estão ainda instaladas mais de 1.600 antenas de wifi, mil pontos de acesso e 300 "switchs" no recinto."O maior desafio, para já, é garantir que corrar tudo bem. É muita gente ligada em rede. Para já, está a correr bem e vamos acreditar que vai correr bem até ao final. Ainda não temos dados de tráfego, que só fazemos essas contas no fim, mas na última edição contabilizámos um total de 50 petabytes", indica o diretor de tecnologia.A operação da Altice para a Web Summit está a ser preparada há mais de dois meses.