Preços dos serviços de gestão de condomínios dispararam entre 3% a 25%

Leia Também Deco defende criação de entidade supervisora da gestão de condomínios

Leia Também Administradores de condomínios responsabilizados se não promoverem obras

Se notar que a prestação mensal que paga ao seu condomínio está a aumentar em 2023, não se admire. A culpa é da inflação. De acordo com uma análise sobre a procura e custos de serviços dos condomínios, realizada pela plataforma Fixando junto de 12.500 utilizadores, os proprietários de imóveis vão ver os preços associados aos serviços de gestão de condomínio disparar entre 3% a 25% este ano, face a 2022.Estes números surgem num período do ano em que, no seguimento da maioria das reuniões de condomínio, muitos dos proprietários decidem recorrer a empresas de gestão de condomínios para levar a cabo tarefas administrativas (93%), gestão financeira (85%), limpeza de áreas comuns (64%) e serviços de jardinagem (9%).A análise da plataforma revela assim que, em janeiro e fevereiro de 2023, a procura por serviços de Gestão de Condomínios aumentou em 60%, face ao mesmo período do ano passado. Por causa da elevada procura, e de acordo com a análise realizada, 51% dos clientes não está a encontrar profissionais disponíveis, quando em 2022 esta situação acontecia com apenas 39% dos utilizadores da plataforma.Quanto aos serviços prestados pelas empresas de gestão de condomínios, nota-se um aumento da procura na contratação de serviços para obras de remodelação: mais 83% entre 1 de janeiro e 15 de fevereiro, face às seis semanas anteriores). O mesmo acontece nos serviços de jardinagem (+134% de procura), pinturas (+500%) ou obras de canalização (+75%).Já no que diz respeito aos preços cobrados por estes seviços, estão a ser altamente impactados pela inflação, revela a análise. "As obras de remodelação contratadas através da Fixando registam em 2023 um preço médio por serviço de 3500 euros, enquanto em 2022 a média de preços praticados era de 3475 euros. A pintura de exteriores mantém o preço de 1400 euros por fração, enquanto os serviços de canalização subiram de uma média de 72 euros/hora em 2022, para 90 euros/hora nos primeiros dois meses deste ano" revela a plataforma em comunicado.E nem os serviços de jardinagem escaparam aos aumentos, registando no início deste ano um preço médio por serviço superior ao do ano passado: 100 euros face aos anteriores 94 euros. Já a inspeção e remoção de bolor aumentou de 253 euros por serviço, para 280 euros.A Fixando é uma plataforma online de contratação de serviços, presente no mercado nacional desde 2017, com acesso a mais de 50.000 profissionais de várias áreas.