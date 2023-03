Presidente da APEMIP descarta "boom" de casas em segunda mão para venda

O presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) não acredita que haja um aumento "significativo" de casas em segunda mão no mercado como resultado do eventual aumento do incumprimento do crédito à habitação, disse em entrevista ao Negócios e à Antena1.

Devido à inflação e ao aumento das taxas de juro, as famílias portuguesas têm visto os gastos mensais a disparar. Para ajudar no crédito à habitação, o Governo implementou novas regras que obrigam os bancos a renegociar os empréstimos das famílias com taxas de esforço mais elevadas.

Neste quadro, Paulo Caiado não acredita que vá haver um "boom" de casas no mercado para venda.