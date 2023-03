Presidente da APEMIP: PRR na habitação “não é executável”

O presidente da associação que representa as mediadoras imobiliárias antecipa que o preço das casas vai continuar a subir. E devido à escassez de mão de obra avisa que será impossível executar as metas do PRR para a habitação.

