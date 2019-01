Prisão de Lisboa vai ser transformada numa residência para estudantes

O corpo central do Estabelecimento Prisional de Lisboa vai transformar-se numa residência para estudantes. É esta a intenção da Câmara Municipal de Lisboa (CML) logo que lhe seja cedido o edifício pelo Ministério da Justiça (MJ). Tal consta numa resposta dada pelos serviços de Planeamento Urbano da CML ao grupo municipal do Bloco de Esquerda, datada de 3 de dezembro.

Quando questionada sobre "que propostas tem a CML para que os terrenos adjacentes ao EPL possam estar ao serviço da população", a autarquia indicou que "o plano em vigor contempla uma área significativa à expansão de equipamentos universitários do Campus da Universidade Nova de Lisboa, que abrangem parte dos terrenos atualmente afetos ao EPL. Igualmente está prevista a cedência do corpo central do EPL (edifício em estrela) ao Município para a instalação de um equipamento coletivo (residência de estudantes)".



Esta proposta, segundo avança a Sábado, surge no âmbito do planeamento para o fecho do Campus de Justiça no Parque das Nações, passando os serviços para os edifícios que estão ocupados pelo EPL.



De acordo com a CML, o Ministério da Justiça ainda tem que realizar "um levantamento das áreas a concentrar conjuntamente com os tribunais a deslocar", "um levantamento da satisfação de parte dessas necessidades nos edifícios que compõem o atual Palácio de Justiça no Alto do Parque [Eduardo VII]" e negociar com a Estamo – proprietária do EPL – a reconversão das áreas "afetas a outros usos urbanos (habitação, comércio e serviços), na zona nascente do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus de Campolide".