Residência de estudantes será primeiro empreendimento de mega projeto em Almada

A Starbust Investments e a Rio Capital vão construir uma residência de estudantes com 333 estúdios junto ao campus universitário da Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, em Almada.O "Wave Campus" será o primeiro empreendimento inserido no Innovation District, o mega projeto liderado pela Universidade Nova em articulação com a Câmara de Almada que prevê um investimento total de 800 milhões de euros.A residência de estudantes é promovida por uma "joint venture" da Starbust Investments, um veículo de investimentos focado no setor imobiliário, e a Rio Capital, empresa de investimento imobiliário.Com assinatura do atelier Saraiva + Associados, a Wave Campus contará com 333 estúdios com casas de banho individuais, distribuídos por dois blocos - um com 215 unidades e o outro com 118. A residência terá quatro pisos acima do solo e dois em cave com 86 lugares de estacionamento, apresentando ainda mais de 890 metros quadrados (m2) de área de estacionamento descoberto.O Innovation District, recentemente apresentado, visa criar uma "cidade global" no Monte da Caparica, em Almada, ligada à Universidade Nova.A residência será o primeiro projeto a arrancar com as obras, que deverão iniciar-se já este verão, estando a abertura ao público prevista para o terceiro trimestre de 2023.O projeto tem "a preocupação de estabelecer valores de utilização adaptados à realidade da região e do país, cabendo assim no "bolso" dos estudantes, não só os estrangeiros, previsivelmente com maior poder aquisitivo, mas sobretudo dos portugueses", refere Júlio Luz, CEO da Rio Capital, citado em comunicado.Assim, os promotores apontam que as rendas mensais possam ser inferiores a 400 euros mensais, ressalvando ser "ainda cedo para vincular o valor exato".O Innovation District abrange uma área total de 399 hectares, dos quais 110 hectares são zonas verdes.O mega projeto prevê mil novos fogos habitacionais, uma área de 250 mil m2 para novas atividades económicas e 86 mil m2 de infraestruturas turísticas e de lazer."Este inovador empreendimento, que tem a ambição de estabelecer uma nova centralidade na margem sul do Tejo e contribuir para o arranque de Lisboa como uma cidade de duas margens, motivará uma a construção de uma comunidade com produção própria, sustentável, neutra em carbono e integrando métodos e soluções construtivas ecológicas e sustentáveis", considera o diretor de investimentos da Starburst, Luís Vargas, citado no comunicado.