Savills IM compra quatro supermercados Continente por 39 milhões

A Savills IM comprou um portefólio de quatro supermercados Continente por um valor em torno dos 39 milhões de euros, informou esta terça-feira a gestora de investimento imobiliário.





Os supermercados situam-se em Gulpilhares, Olhão, Castelo Branco e na Nazaré, detalha o comunicado.Todas as propriedades têm contratos de arrendamento de longa duração com a cadeia retalhista da Sonae e totalizam uma área de 21.600 metros quadrados."Com a nossa forte plataforma de investimento na Europa conseguimos assegurar mais quatro propriedades atrativas para a nossa estratégia de retalho alimentar na Europa - mesmo num ambiente de mercado extremamente desafiante", indica Ian Jones, diretor de investimento da Savills IM, citado no comunicado.