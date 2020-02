Sócio de Paula Amorim na Comporta entra na Insula Capital

A PNI Portugal, detida pelo investidor suíço Claude Alain Berda, comprou a participação de 30% na Insula Capital que estava nas mãos do grupo Fibeira, presidido por Armando Martins, que detém e gere o edifício Atrium Saldanha, em Lisboa, entre outras participações no setor imobiliário e na hotelaria.

O resto do capital (69,89%) mantém-se na posse da luso-francesa Florence Ricou, antiga administradora de gestora de fundos imobiliários do Grupo Espírito Santo, que preside ao conselho de administração desde que, no início de 2019, adquiriu esta posição na sociedade de gestora de fundos de investimento imobiliário que tem sede na lisboeta Avenida da Liberdade.

"Atualmente a Insula Capital tem ativos sob gestão a rondar os 120 milhões de euros mas vamos aumentar significativamente este montante, nos próximos dois anos, beneficiando precisamente da solidez da nova estrutura de capital da empresa", refere a empresária, citada numa nota de imprensa divulgada esta segunda-feira, 3 de fevereiro.

Proprietário da imobiliária Vanguard Properties, que ainda na semana passada anunciou o início da construção de uma torre de 90 milhões em Lisboa, Claude Berda começou a investir em Portugal em 2016 e foi o parceiro da Amorim Luxury, detida por Paula Amorim, na compra dos ativos imobiliários do Fundo da Herdade da Comporta à Gesfimo, nos municípios de Grândola e Alcácer do Sal, concretizada em novembro de 2019.

Prestadora de serviços nesse projeto, a Insula Capital administra ainda os fundos Capital Real I (13 imóveis em Loures, entre os quais o Palácio do Correio Mor), Foz do Tejo (detido pela Vanguard, empreendimentos residenciais Alto do Rio e Alto do Farol em Caxias, Oeiras) e ainda a Mexto Property Investment I, constituída em 2019 e que detém o Avencas Ocean View Residences (Carcavelos) e o Prior do Crato City Living, em Alcântara.