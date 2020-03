A Vanguard abrirá uma exceção a esta regra "quando o Governo, no atual contexto, impuser medidas que o impeçam".



A Vanguard Properties, do milionário francês Claude Berda, diz ter assegurado "os capitais necessários" para prosseguir e concluir todas as obras que tem atualmente em curso. Entre os projetos imobiliários que está a desenvolver inclui-se a Infinity Tower, em Campolide, cuja construção arrancou no início do ano, ou o projeto Bayline, um complexo de 260 apartamentos em Armação de Pêra.Em nota enviada esta terça-feira à imprensa, o grupo que no ano passado concluiu a compra dos ativos da Herdade da Comporta, juntamente com Paula Amorim, sublinha que, apesar do atual contexto económico e da declaração do Estado de Emergência, conta manter, "e quando possível" acelerar, "no caso do projeto Bayline", o ritmo das obras de construção. As construtoras envolvidas nos trabalhos, como é o caso da Mota-Engil no projeto Infinity, "informaram a Vanguard Properties da adoção de medidas visando a proteção dos seus colaboradores", adianta a empresa.