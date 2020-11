Sonae Capital conclui venda de aparthotel em Lagos por mais de 20 milhões

Leia Também Sonae Capital vende aparthotel no Algarve por 20,65 milhões

A Sonae Capital anunciou esta quarta-feira ter concluído a venda do imóvel onde opera o Aqualuz - Suite Hotel Apartamentos, em Lagos.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Miguel Gil Mata avança que a escritura de venda do aparthotel foi efetuada esta quarta-feira, tendo o fundo imobiliário Imofomento, gerido pelo BPI, pago a totalidade dos 20,65 milhões de euros acordados no momento da escritura.A Sonae Capital acrescenta que, tal como já havia indicado a 2 de novembro, "estima-se que esta operação irá gerar um impactode, aproximadamente, -1,9 milhões de euros no Resultado Líquido Consolidado e, consequentemente, nos capitais próprios da Sonae Capital".No comunicado de 2 de novembro anunciando o acordo, a Sonae Capital considerva que a operação "enquadra-se na estratégia da Sonae Capital de venda de activos não core, cuja finalidade é potenciar o crescimento do seu portefólio e manter uma estrutura de capital adequada à tipologia de negócios e activos detidos pelo grupo".