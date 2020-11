Sonae Capital vende aparthotel no Algarve por 20,65 milhões

A Sonae Capital vendeu o Aqualuz - Suite Hotel Apartamentos ao fundo Imofomento, gerido pelo BPI, por 20,65 milhões de euros, indicou esta segunda-feira a empresa.A operação foi realizada através da Bloco Q, subsidiária da Sonae Capital, e aliena o ativo imobiliário onde opera a unidade hoteleira.Segundo o comunicado enviado à CMVM, a operação "enquadra-se na estratégia da Sonae Capital de venda de activos não core, cuja finalidade é potenciar o crescimento do seu portefólio e manter uma estrutura de capital adequada à tipologia de negócios e activos detidos pelo grupo".A empresa refere ainda que o "impacto estimado nos capitais próprios do Grupo Sonae Capital, com a venda deste activo imobiliário, se situa em aproximadamente, -1,9 milhões de euros".Por fim, assinala que a escritura de compra e venda "será efectuada previsivelmente durante o ano de 2020".