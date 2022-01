Suecos da Catella compram residência de estudantes por 15,5 milhões de euros

A residência de estudantes que funciona nas proximidades da Nova Business School, na Quinta dos Lombos, foi comprada pelo Fundo Residencial Europeu Catella por 15,5 milhões de euros. Este é o primeiro investimento em Portugal deste fundo, que faz parte do grupo Catella, maioritariamente sueco.



O negócio que prevê a concessão e gestão do edifício por um prazo de 99 anos foi fechado com a Milestone, com sede em Viena, que pertence ao grupo Value One. De acordo com o comunicado do Fundo Residencial Europeu Catella, a gestão da concessão continuará a cargo da Milestone, construtora do edifício, que gere 4.627 camas de estudantes na Áustria, Portugal, Alemanha, Holanda, Polónia e Itália.



Envolvido ainda no negócio está outra empresa do grupo sueco, a Catella AM Iberia S.L, com sede em Madrid, que tem a concessão de duas residências de estudantes em Pamplona e em Sevilha.



A residência de estudantes que irá servir os alunos da Nova Business School - frequentada maioritariamente por estrangeiros - tem uma área de 6.622 m2 e conta com 192 quartos individuais, que têm cerca de 20 m2. Os estudantes podem ainda ter acesso a ginásio, terraço no telhado, salas de estudo, música e lazer e parque de estacionamento. O edifício foi construído em 2020 e conta com uma ocupação a 99%.



A renda mesal varia de acordo com a vista do quarto. Se ficar de frente para a praia, a renda ultrapassa os 600 euros mensais e a mensalidade mais baixa é de 520 euros.

Terrenos cedidos pela Câmara de Cascais





A residência de estudantes foi construída em terrenos da Câmara de Cascais. Em 2018 os terrenos foram cedidos pela autarquia, liderada por Carlos Carreiras, ao Clube e Centro Recreativo e Cultural Quinta dos Lombos, para que ali funcionasse uma residência de estudantes.



Posteriormente, em 2019, o Clube Quinta dos Lombos alienou o direito de superfície à Milestone a troco de uma renda anual por um período de 99 anos, sendo que nos últimos 25 anos da concessão o valor da renda será atualizado à taxa de inflação em vigor naquela data, explicou ao Negócios Jorge Vieira, o presidente da Quinta dos Lombos.



Caso o contrato não seja cumprido pela Milestone, explicou ainda Jorge Vieira, a empresa austríaca perde a concessão que passa novamente para as mãos da Quinta dos Lombos.



O negócio agora firmado teve como envolvidos apenas a Milestone e o Fundo Residencial Europeu Catella e seguirá os mesmos moldes.



Ao fim dos 99 anos da concessão, o edifício da residência de estudantes passará a ser municipal.