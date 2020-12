Tander dá 13 milhões por mais cinco lojas do Liberdade 203

A espanhola Tander comprou mais cinco lojas no Liberdade 203, um imóvel de luxo na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Em outubro, esta empresa já se havia estreado no edifício com a compra de outros quatro estabelecimentos equivalentes.





A informação consta de um comunicado publicado no BME Growth, o mercado alternativo bolsista espanhol, que explica que a Tander Liberdade comprou um pouco mais de 3 milhões de euros em ativos, deixando para a Tander Douro o restante investimento de 10 milhões de euros.





As lojas adquiridas pela Tander Liberdade situam-se precisamente na avenida com o mesmo nome, enquanto as restantes se espalham pela rua Rosa Araújo.





"Esta aquisição completa o investimento em relação à compra das quatro unidades autónomas do ativo localizado no mesmo local, em Lisboa, que foi comunicada ao mercado a 19 de outubro", esclarece ainda a Tander, no mesmo comunicado.





Na altura do anuncio da última compra, a Tander esclareceu que as lojas em questão se encontravam arrendadas, já que a operação se integra na "estratégia de aquisição de ativos imobiliários de uso comercial".





A socimi espanhola passa agora a deter 14 lojas em Portugal, num investimento total de aproximadamente 50 milhões de euros, que se distribui não só pela capital mas também pelo Porto, mais concretamente pelo edifício Aliados 107.