Vanguard investe dois milhões de euros para construir duas escolas na Comporta

Os dois estabelecimentos escolares são do colégio Brave Generation Academy, que tem como dono o investidor Tim Vieira, um dos “tubarões” do antigo “Shark Tank” português. Ao Negócios, o CEO da promotora imobiliária revela ainda que, no futuro, vai continuar a apostar na zona da Comporta tendo nos planos investir mais 30 milhões de euros para “desenvolver uma importante área de serviços, cultura, comércio, mercado, zona desportiva, showroom do grupo, espaço de cowork e espaço para crianças”.

