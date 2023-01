Vendas imobiliárias em Portugal atingem 34 mil milhões em 2022, diz JLL

O mercado imobiliário português terá encerrado 2022 com um valor recorde de 34 mil milhões de euros em transações, mais 14% do que em 2021, indica esta quarta-feira a consultora imobiliária JLL.



As vendas no imobiliário residencial poderão ter atingido os 31 mil milhões de euros, diz a JLL, que projeta a transação de mais de 168.000 casas no ano passado. Este valor é cerca de 10% superior aos 28.100 milhões de euros registados em 2021, que constituíam um recorde.





No imobiliário comercial, a JLL "confirma a concretização de operações no valor de 3.300 milhões de euros em 2022, refletindo um aumento anual de 66% face aos 1.950 milhões investidos em 2021 e uma aproximação a outros anos, nomeadamente 2018 e 2019, quando foi ultrapassada também a marca dos 3.300 milhões", refere o comunicado.Há ainda que somar os cerca de 350 milhões de euros em "transações de ativos para promoção imobiliária, os quais incluem terrenos e prédios para construção nova ou reabilitação".A consultora destaca que a ocupação no mercado de escritórios em Lisboa atingiu máximos históricos, estimando a JLL que tenham sido absorvidos 275 mil metros quadrados, quase 20% acima do anterior recorde, que remontava a 2008.Já no Porto, a ocupação terá rondado cerca de 53.500 metros quadrados, em linha com 2021.No industrial e logística a ocupação deverá ter sido de cerca de 450 mil metros quadrados, menos 25% do que no ano anterior, o que a consultora diz refletir a "falta de produto disponível".A escassez de oferta é, aliás, "uma característica transversal aos diversos segmentos de imobiliário, quer para ocupação quer para investimento, o que tem sustentado a subida consistente dos níveis de preços e rendas".