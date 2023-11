Verão dá recorde de investimento estrangeiro no imobiliário

No terceiro trimestre, os estrangeiros investiram mais de 1,1 mil milhões no setor. É um novo recorde em ano de juros altos e do anúncio do fim dos vistos gold atribuídos na compra de imóveis.



As novas marcas pelo investimento em imobiliário foram conseguidas apesar de um ambiente mais restritivo de elevadas taxas de juro. Istockphoto Maria Caetano mariacaetano@negocios.pt | Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt 08:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O investimento direto estrangeiro no imobiliário português voltou a bater um novo máximo nos meses de julho a setembro, com mais de 1,1 mil milhões de euros canalizados para o setor, segundo estatísticas atualizadas pelo Banco de Portugal (BdP).



... ... Saber mais Imobiliário IDE

Verão dá recorde de investimento estrangeiro no imobiliário









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Verão dá recorde de investimento estrangeiro no imobiliário O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar