VIC Properties investe até 500 milhões na compra e renovação da Herdade do Pinheirinho

A VIC Properties adquiriu a Herdade do Pinheirinho, situada em Melides, no concelho de Grândola, e quer repensar este projeto que foi lançado há mais de 10 anos. No conjunto da aquisição e das "remodelações", a promotora espera despender entre 450 milhões e 500 milhões de euros.

A herdade estende-se por uma área de 200 hectares e inclui hotéis, moradias, apartamentos, comércio e um Campo de Golfe, assim como um acesso direto à praia. A promotora afirma que está a "reavaliar os estudos e usos existentes" para a herdade que, para já, tem prevista a construção de um hotel, 450 moradias e 250 apartamentos, que se juntam a um campo de Golfe que já se encontra em funcionamento. Depois de definir a estratégia, a VIC Properties vai dar início ao desenvolvimento do projeto, cujo investimento deverá situar-se entre os 450 e os 500 milhões de euros. Quando foi lançada, antes de a crise financeira de 2008 ter estalado, a herdade prometia criar 2.000 postos de trabalho. Contudo, este projeto que foi financiado pelo Banco Espírito Santo acabou por cair na insolvência e contrair uma dívida de 140 milhões ao Novo Banco, a instituição que herdou o ativo em 2017. Depois disso, o banco admitiu que a intenção era alienar a herdade, na qual um ex-sócio de Trump e do grupo Ralph Lauren, Ricardo Bellino, chegou a mostrar interesse. Em 2019, este empresário brasileiro ofereceu 100 milhões pelo ativo e estimou que a quantia se encontrasse 30% acima do valor de mercado. O CEO da VIC Properties, João Cabaça (na foto), justifica a compra com "uma tendência cada vez mais forte sobre o que as pessoas vão querer no futuro, que passa por segundas habitações inseridas na natureza, com espaços ao ar livre, que permitam a prática de atividades de lazer e de desporto". Além deste perfil, no qual considera que a Herdade do Pinheirinho se insere, destaca ainda o facto de esta se encontrar a pouco mais de uma hora de Lisboa. Este projeto vem juntar-se ao portefólio da VIC Properties que já contava com o Prata Riverside Village e o projeto da Matinha, ambos na freguesia de Marvila, alargando a presença geográfica da promotora.