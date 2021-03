VIC Properties conclui segundo edifício de projeto de 400 milhões em Marvila

Leia Também VIC Properties investe até 500 milhões na compra e renovação da Herdade do Pinheirinho últimas unidades do Edifício West, composto por um total de 107 apartamentos", que deverá ficar concluído até ao final deste ano, e na "primeira fase de comercialização dos 65 apartamentos do Edifício Urban".

A portuguesa VIC Properties concluiu o edifício Riverside, o segundo de 12 prédios previstos para o empreendimento Prata Riverside Village, um projeto de 400 milhões de euros que terá 700 apartamentos no total.Em comunicado, a promotora imobiliária assinala que o Riverside é composto por 40 apartamentos que já foram todos vendidos, sendo que 65% dos clientes são portugueses. Os apartamentos, com tipologias de T1 a T3 tinham preços entre 410 mil e 1.030.000 euros.A VIC Properties indica ainda que está agora focada na "venda dasAdicionalmente, "em breve" será iniciada a construção de outros dois edifícios que somam 98 apartamentos.

"O bairro Prata está a ficar cada vez mais consolidado. A Praça Central está também em remodelação, de forma a ganhar maior dimensão e amplitude. E, em breve, vamos assistir à abertura dos primeiros espaços comerciais do Prata, que vão servir não só os residentes de Marvila, mas também as centenas de pessoas que por ali passam todos os dias", afirma Luís Gamboa, Chief Operating Officer (COO) da VIC Properties, citado no comunicado.

Os restantes projetos para o empreendimento "estão também em desenvolvimento", incluindo um edifício "totalmente dedicado à atividade comercial, concentrando uma vasta oferta na área alimentar, assim como um espaço dedicado a uma componente de fitness, incluindo piscina e/ou SPA" e que "será o coração deste bairro".