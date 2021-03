Vimarenense JOM compra dois retail parks e um terreno por mais de seis milhões

Leia Também Altamira vende palacete no centro histórico de Sintra a investidor estrangeiro

O grupo vimarenense JOM, especializado em artigos para o lar, comprou dois retail parks e um terreno para um espaço comercial por um valor total de mais de seis milhões de euros, indica esta quinta-feira a Altamira Portugal, gestora de créditos e ativos imobiliários que realizou o processo de venda.Em comunicado, a Altamira detalha que o Caldas Retail Park, que abriu portas no final do ano passado, foi adquirido por mais de 2,7 milhões de euros.Adicionalmente, a JOM comprou o Guimarães Retail Park, inaugurado em 2008, por três milhões de euros.Por último, "numa perspetiva de investimento, o grupo familiar português comprou um terreno com cerca de 17 mil metros quadrados, localizado junto ao Arena Shopping, em Torres Vedras, para instalação de futuro projeto comercial JOM"."A concretização destas operações de compra é fruto de um processo alinhado e querido por vendedores e comprador, resultado de uma parceria vantajosa, em que ambos concretizam os seus objetivos. Estes processos são também positivos para os ativos, que se revitalizam e terão novas oportunidades de vida e atividade", afirma João Ribeiro, diretor de real estate da Altamira, citado no comunicado."Esta aposta da JOM é também um sinal de que, apesar do impacto provocado pela Covid-19, o setor do retalho, em termos de investimento, pode ser atrativo e oferecer oportunidades nesta fase", acrescenta João Ribeiro.