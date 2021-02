Altamira vende palacete no centro histórico de Sintra a investidor estrangeiro

Leia Também Igreja dos Inglesinhos vendida a investidor francês por 1,5 milhões

A Altamira Asset Management Portugal, gestora de créditos e ativos imobiliários, vendeu a um investidor estrangeiro a Quinta da Princesa, um palacete localizado no centro histórico da vila de Sintra.A Altamira, detida em 85% pela companhia de serviços financeiros italiana doValue (anteriormente doBank) e em 15% pelo Santander, não revelou o valor da operação, mas o imóvel encontrava-se no mercado com um preço ligeiramente acima de quatro milhões de euros.De acordo com o comunicado da Altamira, a propriedade, "cujas primeiras edificações remontam ao século XVI", está inserida num terreno com mais de 4 mil metros quadrados, sendo a área bruta privativa de 1.215 metros quadrados, de acordo com os anúncios para a venda do palacete."Entre as edificações que a compõe, encontram-se o palacete, bem como mirante, cavalariças, cocheira, estufa e um jardim de fresco – da autoria do botânico real Wenceslau Cifka", indica ainda a Altamira.O imóvel tem cinco pisos, um dos quais em cave, que era destinado às cavalariças e arrecadação, possuindo um hall, oito salas, um escritório, quatro cozinhas, uma copa, duas despensas, 17 quartos, nove instalações sanitárias e uma sauna, segundo a descrição dos anúncios de venda."Esta transação é um sinal positivo que o mercado imobiliário nos dá. O setor residencial tem sido resiliente e está a resistir à pandemia, e são transações desta dimensão que mostram que Portugal continua a ser atrativo para os investidores estrangeiros", refere Eduardo Cerqueira, CEO da Altamira Portugal, citado no comunicado.