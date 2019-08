As transações de centros comerciais portugueses continuam dinâmicas, e a venda do AlgarveShopping e do Albufeira Retail Park vem completar a longa lista que tem vindo a crescer desde 2017.

O Iberia Coop, um fundo detido em 10% pela Sonae Sierra, acaba de vender os centros comerciais AlgarveShopping e Albufeira Retail Park à empresa francesa Frey, um negócio de 179,3 milhões de euros.





A Frey estreia-se assim no mercado nacional. É apresentada como especialista no desenvolvimento e gestão de centros comerciais ao ar livre, mas a portuguesa Sonae Sierra continuará responsável pela gestão e comercialização do centro comercial e do retail park, informam as empresas em comunicado.