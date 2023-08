Violas compra edifício VW ao Novo Banco por oito milhões

O grupo nortenho Violas Ferreira adquiriu à GNB Real Estate, gestora de fundos do Novo Banco, o edifício Andrade Corvo 42, situado no centro de Lisboa, que está integralmente arrendado à Dicorium, uma tecnológica do grupo germânico Volkswagen, numas instalações que servem de base a quase duas centenas de trabalhadores.

