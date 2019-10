Warren Buffett entra no mercado imobiliário português

A Berkshire Hathaway HomeServices (BHHS), que tem o bilionário Warren Buffett (na foto) como principal acionista, entrou esta sexta-feira no mercado imobiliário português. A entrada da BHHS é feita em parceria com a corretora imobiliária Portugal Property e a prioridade é para o segmento de luxo com destaque para Lisboa, Porto e Algarve. A agência passa a designar-se Berkshire Hathaway HomeServices Portugal Property.





"A economia portuguesa tem vindo a responder assertivamente ao cenário global desfavorável e o mercado imobiliário do país não pára de crescer. Estamos muito contentes por entrarmos em Portugal de mãos dadas com (...) a Portugal Property, que tem planos ambiciosos para disponibilizar a sua oferta a clientes locais e globais", acrescenta.A Portugal Property foi fundada em 2008 por Michael Vincent, que ocupa o cargo de CEI, e conta com sete escritórios em Portugal e tem 43 agentes. No ano passado o volume de negócios foi de "quase 90,5 milhões de euros".

"Estamos muito orgulhosos em disponibilizarmos a marca Berkshire Hathaway HomeServices em Portugal (...) que dispõe de uma sólida carteira de corretoras no continente americano, na Europa e no Dubai, e antecipamos uma bem-sucedida troca de referências de clientes com estas empresas", indica Michael Vincent no comunicado.



A BHHS entrou no mercado espanhol na passada quarta-feira, 2 de outubro, numa parceria com a imobiliária Larvia, do grupo Petrus. A empresa pretende tornar-se líder no segmento de imobiliário de luxo no país vizinho e estima multiplicar por 13 as receitas da Larvia nos primeiros cinco anos.